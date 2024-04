Reprodução/EPTV Adotados por famílias diferentes, irmãos se reencontram anos depois em sala de aula

O destino uniu os irmãos biológicos João Vitor e Gabriel, de 15 e 17 anos respectivamente, de novo. Moradores de Indaiatuba, no interior de São Paulo, os adolescentes moraram por um tempo em um orfanato, foram adotados por famílias diferentes e perderam o contato um com o outro, até que agora, 10 anos depois, se reencontraram por acaso em uma sala de aula. As informações são do g1 Campinas e Região.

"Minha avó levou a gente lá por causa das condições, e a gente chegou bem novo. Não tenho muitas lembranças de lá. Eu tinha uns quatro, cinco anos por aí", contou Gabriel.

Já João tinha apenas três anos e diz que a separação foi um momento bastante difícil em sua vida, mas que se adaptou ao orfanato e até se lembra um pouco das pessoas com quem convivia, das brincadeiras, viagens e passeios. Além disso, ele ainda tinha a companhia de outros dois irmãos com idade mais próxima, chamados Daniel e Maisa.

Depois, Gabriel foi morar com a madrinha, que se tornou sua mãe. Ele diz que não entendia muito o que estava acontecendo à época e pensava que a avó ou os pais fossem buscá-lo em algum momento. Como o menino já frequentava a casa da madrinha, o processo foi bastante natural.

Por outro lado, a adaptação de João foi mais lenta. Ele lembra exatamente o dia em que foi adotado: 8 de julho de 2014, data em que a Alemanha venceu o Brasil por 7 a 1 na semifinal da Copa do Mundo. O jovem diz que, de início, não se abria muito com os pais adotivos, por medo de ser abandonado outra vez.



O reencontro dos irmãos

Quando completou dez anos, Gabriel pediu para voltar ao orfanato a fim de reencontrar os irmãos, mas não obteve sucesso, por isso, decidiu não procurar mais.



Os irmãos, porém, não estavam muito distantes um do outro. Eles moravam em lados opostos de Indaiatuba, mas um dia se reencontraram no Projeto Sonhar, um programa do Sesi em parceria com empresas privadas que prepara os jovens para o mercado de trabalho.

O episódio aconteceu durante uma aula em que Gabriel foi contar a experiência que tem como eletricista de manutenção de eletroeletrônicos, profissão que conquistou após passar pelo programa.



"Quando ele entrou na sala, o povo começou a falar baixinho que a gente se parecia muito, muito mesmo", recorda João.



Depois da aula, João passou a desconfiar de que aquele jovem poderia ser o irmão perdido. Ele chegou a comentar a suspeita com funcionários do projeto e logo teve a confirmação que precisava. Os irmãos, então, combinaram de se encontrar em um shopping da cidade para conversar.

Hoje, João e Gabriel são vizinhos, se encontram o tempo todo e garantem que têm contato com os outros dois irmãos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp