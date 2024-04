Reprodução/Youtube Kim Kataguiri criticou Datena





Nesta quinta-feira (4), o pré-candidato a prefeito de São Paulo, Kim Kataguiri (União Brasil-SP), expressou críticas ao apresentador José Luiz Datena (PSDB-SP). Ele revelou ter convidado o PSDB para indicar um vice para sua chapa, mas recusou qualquer sugestão que envolvesse o nome do jornalista da Band.

Em uma entrevista ao canal Exame, no YouTube, Kim confirmou ter sido convidado para se filiar ao PSDB e concorrer à prefeitura da capital paulista. Contudo, optou por permanecer no União Brasil após uma reunião com a cúpula nacional da legenda.

Em relação ao convite, ele mencionou que estabeleceu uma boa relação com os tucanos e os convidou a indicar o vice para sua chapa. Entretanto, deixou claro que não aceitaria José Luiz Datena como opção, que se filiou ao PSDB no mesmo dia.

“Não acredito, porque não aceitaria alguém como Datena para ser meu vice, já que ele é uma figura sem uma posição ideológica firme. Ele não tem uma base sólida sobre suas crenças. Apesar de ter construído sua carreira falando sobre a aplicação da lei por parte da polícia, ele mudou de posição diversas vezes”, criticou Kim.

“Ele saiu de um partido de direita, foi para um de esquerda, depois migrou para um partido de centro e depois voltou para a esquerda. É uma figura que levanta dúvidas sobre se realmente acredita em algo ou se está apenas buscando se manter relevante como pré-candidato para depois retornar à televisão. Não considero que seja um vice adequado”, acrescentou.





Kim Kataguiri também mencionou que continua trabalhando internamente para tornar sua candidatura à prefeitura de São Paulo viável.

“Ainda há divergências dentro do União Brasil. O vereador Milton Leite defende que o partido apoie o prefeito. Eu, junto com o vice-presidente nacional do partido, ACM Neto, e o presidente do partido, Antonio Rueda, defendemos que o União Brasil tenha sua própria candidatura”, explicou.

“Isso é importante para colocar o União Brasil no centro do debate nacional, algo que atualmente não acontece. Apesar de contar com uma bancada de 60 deputados, o partido está bastante ausente do debate nacional no que diz respeito a propostas. Ninguém sabe o que o União Brasil defende, qual sua posição ideológica, se é um partido de esquerda, direita ou centro. Participar do debate em São Paulo, que é também um debate nacional, ajudaria a posicionar o União Brasil conforme os valores que o partido busca ter”, concluiu o deputado federal.

