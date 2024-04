Reprodução/Instagram José Luiz Datena pode ser vice de Tabata Amaral





A filiação de José Luiz Datena ao PSDB tem gerado divergências internas dentro do partido. Enquanto há aqueles que acreditam que o apresentador não se manterá como vice na chapa de Tabata Amaral até as eleições, outros comemoram a possibilidade de indicar o vice independente do nome escolhido.

Para alguns membros do partido, a candidatura de Datena como vice não é vista com unanimidade. Segundo fontes ouvidas pela coluna, há receios de que o jornalista desista da candidatura antes do pleito, o que poderia gerar instabilidade na campanha.

No entanto, há uma corrente que celebra a oportunidade de ter Datena como vice, acreditando que isso poderia fortalecer a presença do PSDB em São Paulo, especialmente na Câmara dos Deputados.

A coluna também escutou de algumas lideranças do PSDB que, caso Datena decida recuar e não participar da eleição como vice, a legenda tem um plano B em mente: José Aníbal.

O partido considera que Aníbal poderia ocupar essa posição estratégica na chapa de Tabata Amaral, mantendo a competitividade e representatividade tucana no cenário político paulista.

Além das questões internas, o PSDB também está focado em costurar uma aliança com o PSB em São Paulo. No entanto, essa tarefa enfrenta obstáculos devido à oposição da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, que vê o PSB como seu principal adversário no estado.





A direção nacional do PSDB busca argumentar que a aliança em São Paulo faz sentido e que a realidade política na capital paulista difere significativamente da de Pernambuco.

É importante destacar que PSDB e PSB já estiveram juntos no governo de São Paulo, como ocorreu entre 2015 e 2018, com a gestão de Geraldo Alckmin e Márcio França.

