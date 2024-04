Lula Marques/ EBC - 02/08/2023 Carla Zambelli foi multada em R$ 30 mil pelo TSE

O ministro Edson Fachin , do STF (Supremo Tribunal Federal) , negou o recurso da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e manteve uma multa de R$ 30 mil aplicada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) . A decisão de 26 de março foi tornada públicada nesta segunda-feira (1º).

Zambelli foi multada pelo Tribunal por divulgar notícias falsas. Nas eleições de 2022, a deputada compartilhou um vídeo em que acusava o partido rival de utilizar sindicatos para fraudar as urnas eletrônicas para benefício de Lula, então candidato à presidência.

Na ocasião, o TSE acatou o pedido da Coligação Brasil da Esperança (PT-PV-PC do B) e determinou a remoção do vídeo nas redes sociais. No ano passado, o Tribunal decidiu pela multa contra Zambelli no valor de R$ 30 mil.

A defesa da parlamentar, então, decidiu entrar com um recurso no STF. O ministro Fachin não avaliou o mérito da decisão, mas rechaçou o pedido de Zambelli levando em consideração a jurisprudência da Suprema Corte.

Apesar disso, Fachin aproveitou o caso para defender a democracia. "Não há Estado de Direito nem sociedade livre numa democracia representativa que não preserve, mesmo com remédios amargos e limítrofes [que limitam], a própria normalidade das eleições", declarou o ministro.

Até o momento, Carla Zambelli e sua assessoria não se manifestaram sobre a decisão do STF.

