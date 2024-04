Divulgação/Gov Penitenciária de Mossoró

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) mudou sua estratégia para recapturar Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, ambos fugitivos da penitenciária federal de Mossoró (RN). A nova fase da operação começará após 47 dias de buscas e contará com ações de inteligência, de acordo com a pasta.



Ainda segundo o ministério, as ações de inteligência ocorrerão na esfera da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, da qual fazem parte a Polícia Federal (PF), Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar e Polícia Penal.





A atuação da Força Nacional de Segurança Pública na cidade potiguar foi descontinuada após o início da nova etapa da operação. Ou seja, o grupo pertencente a Polícia Federal não atua mais presencialmente nas buscas.



Por sua vez, a PRF ainda presta apoio nas operações de busca, assim como a Força Nacional Penal, que segue em Mossoró reforçando a segurança do presídio de onde os dois homens fugiram.

“Neste momento, o mais importante é o foco nas investigações da Polícia Federal, mas com a permanência de forças locais, com intensa atuação das polícias Militar e Civil”, disse em nota André Garcia, secretário nacional de Políticas Penais, do MJSP.

