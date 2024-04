Reprodução/Câmara dos Deputado Almeirinda Filgueiras foi presa no RJ

A ex-deputada federal Almerinda Filgueiras de Carvalho foi presa pela Polícia Federal (PF) , nesta segunda-feira (1º), pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. A prisão foi realizada em São João de Meriti (RJ), na Baixada Fluminense.

A detenção faz parte da Operação Sanguessuga, da PF, que investiga um esquema envolvendo deputados e empresários que fraudavam licitações para aquisição de ambulâncias em prefeituras de ao menos 20 estados do Brasil. O mandado de prisão foi expedido pela 7° Vara da Seção da Justiça Federal, em Mato Grosso, no último dia 25

Atualmente com 72 anos, Almerinda ocupava o cargo de secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial na prefeitura de São João de Meriti, onde foi presa. Almerinda foi deputada federal entre 1999 e 2007.

A ex-parlamentar foi levada à Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu para os procedimentos de praxe.

De lá, Carvalho será encaminhada ao Instituto Médico Legal para a realização de exame de corpo de delito, e posteriormente ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça, conforme informou a PF. Ela pode pegar até nove anos de prisão.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp