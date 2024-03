Reprodução Jair Bolsonaro está inelegível e é investigado por tentar dar um golpe de estado

Mais da metade da população acredita que Jair Bolsonaro (PL) tentou dar um golpe de Estado para continuar na presidência da República. A informação foi revelada através de uma pesquisa do Instituto Datafolha , divulgada nesta sexta-feira (29). O levantamento entrevistou 2.002 pessoas em 147 cidades brasileiras nos dias 19 e 20 de março.

Segundo a pesquisa, divulgada pela Folha de S.Paulo, 55% dos entrevistados afirmaram que Bolsonaro tentou continuar a ser presidente planejando um golpe de Estado. Outros 39%, entretanto, discordaram da afirmação. 7% ainda não souberam responder.

O levantamento aponta que, entre os eleitores de Bolsonaro no segundo turno de 2022, 73% não acreditam que o ex-presidente tenha planejado um golpe. Já entre os que se declaram bolsonaristas, o percentual sobe para 75%.

Ao mesmo tempo, 87% dos eleitores de Lula no segundo turno da eleição e 86% dos declarados petistas acreditam que Bolsonaro tentou dar um golpe para continuar na presidência.

Por fim, entre os que se declaram "neutros", 48% acreditam na tentativa de golpe, enquanto 39% dizem que não.





Em outros segmentos, Bolsonaro não tentou dar golpe para os mais ricos (53%), para os mais instruídos (48%) e os evangélicos (48%).

Operação Tempus Veritatis

Bolsonaro está no centro da operação Tempus Veritatis , deflagrada pela Polícia Federal (PF) e autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que investiga a tentativa de um golpe de estado.

O ex-presidente se complicou, principalmente, com as delações de antigos aliados . Além disso, uma minuta golpista foi encontrada no gabinete de Bolsonaro, dentro da sede do PL .

Por causa dos acontecimentos, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a PL confiscasse o passaporte de Bolsonaro. Ele está proíbido de deixar o país.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp