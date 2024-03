Marcelo Camargo/Agência Brasil - 01.09.2023 Datafolha: 63% são contra anistia para responsáveis pelos atos golpistas de 8 de janeiro

Pesquisa Datafolha publicada nesta sexta-feira (29) aponta que 63% dos brasileiros são contra à concessão de anistia para os responsáveis pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023.

No episódio em questão, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e destruíram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, numa reação à eleição do candidato rival, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.

De acordo com o instituto, 31% dos participantes são a favor do perdão para réus e condenados pelo episódio. Outros 2% se disseram indiferentes, e 4% não opinaram.

Mais de mil pessoas foram detidas em decorrência das manifestações golpistas do dia 8 de janeiro. Delas, 145 foram condenadas a penas que vão de 3 a 17 anos de prisão.

Com isso, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro passaram a defender que os envolvidos fossem poupados de punição. O próprio ex-mandatário defendeu a anistia, em ato na Avenida Paulista, em fevereiro.

Jair Bolsonaro é um dos alvos no inquérito do STF que averigua supostos incitadores e autores intelectuais dos atos golpistas de 8 de janeiro. O ex-mandatário passou a ser parte da investigação após ter compartilhado, dois dias após os atos, um vídeo com acusações sem provas ao STF e ao TSE. Posteriormente, ele afirmou à PF que a publicação foi feita por engano.

A pesquisa do Datafolha aponta que 40% dos eleitores que votaram em Bolsonaro no segundo turno apoiam a anistia, ante 25% daqueles que escolheram por Lula. De acordo com o instituto, 75% dos eleitores petistas e 53% dos bolsonaristas não concordam com o perdão.

Para 59% dos evangélicos - cuja maioria se alinhou ao bolsonarismo nas eleições de 2022 - a anistia não deve ser concedida. Outros 33% fiéis são a favor da concessão do perdão.

O Datafolha ouviu 2.002 pessoas, entre 19 e 20 de março, para aferir os dados. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

