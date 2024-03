Claudio Kbene/PR - 14/11/2023 Janja Lula da Silva vai participar do evento, que acontecerá em Nova York (EUA)

Nesta quinta-feira (28), a primeira-dama Janja Lula da Silva foi anunciada como um dos nomes que participará do evento Global Citizen, que acontece nos dias 1 e 2 de maio, em Nova York, nos Estados Unidos. A participação de Janja será em uma conferência sobre o combate à fome.

O evento conta com a presença de líderes mundiais, executivos do setor privado, ativistas, artistas e especialistas filantrópicos. Além de Janja, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e a cantora Anitta também participarão da cerimônia.

A conferência ainda vai contar com a presença do presidente da Ruanda, Paul Kagame, do primeiro-ministro das Bahamas, Philip Davis, e dos atores Hugh Jackman, Dakota Jonhson e Danai Gurira.

O evento tem o objetivo de discutir e combater a extrema pobreza. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), inclusive, já participou do Global Citizen na edição do ano passado, que aconteceu em Paris, na França.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp