Reprodução Francisco Joseli Parente Camelo

Presidente do STM (Superior Tribunal Militar) , Francisco Joseli Parente Camelo afirmou que não existe comunismo no Brasil . Em entrevista à BandNews, o militar declarou que os políticos de esquerda, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , "pensam na população mais pobre". Isto, entretanto, não significa que uma revolução comunista está em curso no país.

“Comunismo acabou. Para mim não existe o comunismo, no Brasil não existe. E outra coisa, o presidente Lula é um sindicalista. Eu não vejo o presidente Lula ou jamais o vi como um comunista. As pessoas têm uma mania de pensar que ser de esquerda é ser comunista, isso não existe”, disse Francisco Joseli.

"Ser de esquerda, realmente… ela quer um Brasil melhor, um Brasil mais solidário, um Brasil que pense no mais pobre, é tudo isso o que a esquerda pensa. Então, ser de esquerda não é ser comunista. E o comunismo, para mim, não existe no nosso país", acrescentou.





Já ao ser questionado sobre com qual ideologia ele se identifica, o presidente do STM se esquivou. "Nós militares não somos nem de esquerda e nem de direita e nem temos partido. Nós queremos o melhor para o Brasil. Nós queremos é que a sociedade brasileira viva feliz como sempre foi. Queremos que a pacificação volte ao nosso país", finalizou.

