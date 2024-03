Douglas Gomes/Lid Republicanos/Flickr Michelle Bolsonaro (PL Mulher) e Tarcísio de Freitas (Republicanos)

A Prefeitura de São Paulo foi multada em R$ 50 mil por descumprir uma decisão judicial ao realizar uma cerimônia em homenagem à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) no Theatro Municipal. A decisão foi da juíza Paula Micheletto Cometti, da 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP ).

O evento, que ocorreu na última segunda-feira (25), serviu para dar o título de cidadã paulista para Michelle Bolsonaro, que é nascida em Brasília. A cerimônia contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de Ricardo Nunes (MDB), o prefeito de São Paulo.

A decisão da juíza Paula Micheletto menciona o despacho do desembargador Marcio Antônio Martin Vargas, que vetou a Prefeitura de ceder o espaço para o evento. Na determinação, ficou estabelecido que o evento ocorresse na Câmara Municipal de São Paulo.

Na semana passada, deputados do PSOL acionaram a Justiça e o Ministério Público Eleitoral de São Paulo para tentar impedir a celebração no Theatro e investigar o caso. Pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes conta com o apoio de Bolsonaro e seus aliados.

