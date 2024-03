Reprodução / Redes Sociais Jair Renan se filia ao PL e anuncia pré-candidatura a vereador de Balneário Camboriú

Nesta terça-feira (26) Jair Renan Bolsonaro, o "filho 04" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), anunciou sua filiação ao PL e sua pré-candidatura a vereador na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O anúncio foi feito em suas redes sociais.

“Compatriotas sulistas, quero comunicar a todos vocês que hoje eu me filiei ao PL, sou pré-candidato a vereador em Balneário Camboriú”, escreveu Jair Renan. “Quero agradecer ao Governador Jorginho Mello por essa grande honra em fazer parte do time PL.”

Na postagem, em que afirma que “está nessa guerra até depois do fim”, Jair Renan aparece ao lado do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL).

Apesar de ser natural do Rio de Janeiro, o filho 04 do ex-presidente mora no município catarinense onde, desde março de 2023, atua como auxiliar parlamentar no escritório do senador Jorge Seif, também do PL.

Caso seja eleito, ele completará a lista de todos os filhos do ex-presidente na política. Dois deles estão no Congresso: Flávio é senador pelo Rio de Janeiro, enquanto Eduardo é deputado federal por São Paulo, ambos pelo mesmo partido que Jair Renan acabou de ingressar. Já Carlos Bolsonaro atua como vereador no Rio.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp