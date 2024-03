Reprodução: governo Lula durante reunião ministerial em março

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um novo aceno aos militares nesta quarta-feira (27), durante o lançamento de um submarino, em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Ao lado do presidente francês Emmanuel Macron , o petista afirmou que tem um "carinho" pelas Forças Armadas.

"Esse carinho que temos com a Marinha, temos com a Força Aérea Brasileira e com o Exército Brasileiro, porque um país do tamanho do Brasil precisa ter forças armadas altamente qualificadas, altamente preparadas ao ponto de dar respostas e garantir a paz quando nosso país precisar", disse o chefe do Executivo.

A fala de Lula acontece em meio às investigações da Polícia Federal quanto a uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), militares e ex-militares são apontados por tramar um plano para evitar a posse do petista.

O aceno de Lula também ocorre às vésperas do dia 31 de março, data em o golpe militar completa 60 anos. Recentemente, o presidente falou em "virar a página" e decidiu não realizar qualquer cerimônia para homenagear as vítimas da ditadura .

"Temos que nos preocupar com a nossa defesa, a defesa para quem quer paz. Temos que nos preocupar com a tranquilidade de 203 milhões de brasileiros. Existe um processo de animosidade contra o processo democrático nesse país e no planeta Terra", disse o mandatário, nesta quarta-feira.

Defesa ao conhecimento nuclear

No evento, Lula também pregou a paz, mas defendeu que o Brasil aprofunde seu conhecimento em armas nucleares. "O Brasil está querendo os conhecimentos da tecnologia nuclear não para fazer guerra. Nós queremos o conhecimento para garantir a todos os países que querem paz - porque a guerra não constrói, a guerra destrói", declarou.

"O que constrói é o desenvolvimento, é o conhecimento científico, é o conhecimento tecnológico. Nós temos que nos preocupar com a nossa defesa. E não é porque nós queremos guerra. A defesa é de quem quer paz", acrescentou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp