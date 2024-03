Agência Brasil Ministra Anielle Franco se filiará ao PT





Na próxima terça-feira (2), o PT promoverá um evento de filiação da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Inicialmente programado para ocorrer no anfiteatro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o ato foi transferido para o Circo Voador. A expectativa é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteja presente.

A presença de Lula não será apenas protocolar. Ele aproveitará a ocasião para uma série de conversas políticas na cidade, incluindo um encontro com o prefeito Eduardo Paes (PSD). Os temas em destaque serão as eleições municipais e as estratégias para fortalecer as bases do partido no cenário político carioca.

Anielle chegou a ser cotada para ser vice na chapa de Eduardo Paes, mas não encontrou respaldo no diretório local, nem no grupo político do prefeito, que tem trabalhado para lançar uma chapa “puro sangue” do PSD. Por conta disso a ideia de indicá-la foi descartada pelo PT nacional.





A entrada de Anielle no PT é vista como um reforço para o partido no cenário político fluminense. Há expectativas de que ela possa se candidatar ao Senado em 2026, visto que serão duas vagas para a Casa. Alternativamente, Anielle pode ser uma figura chave para impulsionar a votação do PT para a Câmara dos Deputados.

Além disso, sua participação ativa nas eleições municipais deste ano é aguardada, visando fortalecer os candidatos a vereador do partido.

