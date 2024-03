Foto: Reprodução Joice é condenada por dizer que Jovem Pan “lambe os pés” de Bolsonaro

A ex-deputada federal Joice Hasselmann (Podemos) foi condenada pela Justiça paulista, em segunda instância, a pagar uma indenização de R$ 10 mil à Jovem Pan por ter afirmado que a emissora é “puxa-saco” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão é passível de recurso.

Durante entrevista a um podcast em fevereiro de 2022, Joice afirmou que a Jovem Pan “virou esse lixo que fica lambendo os pés do Bolsonaro pra cima e pra baixo”. A ex-deputada adicionou que a emissora teria se tornado “puxa-saco” do ex-presidente para ganhar a concessão de um canal público de TV.

“Você puxa-saco, puxa-saco, puxa-saco, o governo promete e aí vira uma rádio 100% Bolsonaro”, disse Joice.

Na época, a Jovem Pan pediu uma indenização de R$ 100 mil, sob o argumento de ter apreço pela pluralidade de ideias e opiniões e que as declarações de Joice Hasselmann contribuiam para ter sua "honra e imagem abaladas", eram "ofensivas e mentirosas", e tinham o objetivo de "criar escândalos para se promover em sua vida pública".

A emissora perdeu em primeira instância, mas pôde reverter a determinação e conseguiu a condenação da ex-líder de Governo no Congresso em decisão colegiada.

O desembargador e relator do processo no Tribunal de Justiça, Vitor Kümpel, informou que Joice atentou contra a credibilidade da emissora "sem ter conseguido comprovar suas alegações".

"Não comprovou que a Jovem Pan angariou o direito de se tornar uma emissora de televisão através de benefício do antigo governo federal com lobby ou 'puxando o saco', quiçá mediante acordo ilegal", declarou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp