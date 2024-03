REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Giniton foi delegado responsável pelo caso Marielle





Nesta segunda-feira (25), o delegado Giniton Lages, responsável por iniciar a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), foi obrigado a colocar uma tornozeleira eletrônica por determinação do Supremo Tribunal Federal.

A medida ocorreu após o delegado ter sido alvo de busca e apreensão e foi acompanhada pelo afastamento de suas funções na Polícia Civil, assim como de seu chefe de investigação, Marco Antônio de Barros Pinto.

A Polícia Federal, responsável pela investigação, afirma que há indícios de que Giniton teria alterado provas durante as investigações do assassinato de Marielle e do motorista Anderson para proteger os responsáveis pelo planejamento do crime.

Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, também foi preso pela polícia por ser um dos suspeitos de ter planejado o assassinato da vereadora.

Com a colocação da tornozeleira eletrônica, Giniton Lages está proibido de exercer sua função pública, teve seu porte e posse de arma de fogo suspensos, enfrentará restrições de frequência em certos locais, não poderá conversar com investigadores e testemunhas do caso, precisará comparecer frequentemente em juízo e está proibido de se ausentar da comarca, além de ter que entregar seus passaportes.





A Polícia Federal alega que Giniton Lages defendeu a tese de que os assassinos praticaram um crime de ódio contra as posições ideológicas de Marielle, com o objetivo de desviar o foco das investigações, o que acabou atrasando a resolução do crime.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp