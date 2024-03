Reprodução: Redes Sociais Ronaldo Caiado, Isaac Herzog e Tarcísio de Freitas

O Planalto criticou nesta quinta-feira (21) as declarações dos governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, sobre o conflito entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza.

Os governadores estão em Israel para uma viagem diplomática. Na terça-feira (19), em reunião com o presidente israelense, Isaac Herzog, Tarcísio e Caiado pediram desculpas pelas falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o conflito.

No mês passado, em uma coletiva na Etiópia, o petista comparou os ataques de Israel em Gaza com o Holocausto.

Nesta quinta-feira (21), o Planalto afirmou que Tarcísio e Caiado distorceram a posição brasileira no conflito. Em nota, o governo afirma que a declaração dos governadores se dá "em momento em que o mundo todo se preocupa com os civis palestinos".

O Planalto reforçou ainda que as declarações de Lula não são para o povo judeu, mas sim às ações do governo israelense em Gaza.

“ O presidente condenou os ataques do Hamas repetidas vezes e não fez fala contra o povo judeu e sim contra ações do atual governo de Israel, que também foram criticadas por governos do mundo inteiro, inclusive Europa e Estados Unidos, e que são tema de um processo pela África do Sul em Haia. Lamentamos que governadores no exterior distorçam a posição do Brasil sobre o tema, em momento em que o mundo todo se preocupa com os civis palestinos ”, diz a nota do Planalto.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.