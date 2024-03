Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Nísia Trindade, ministra da Saúde





Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais do governo Lula, reafirmou nesta terça-feira (19) que Nísia Trindade não será demitida do Ministério da Saúde. O petista elogiou a ministra e apontou que as críticas sofridas por ela possuem machismo.

“Na base de fofoca, acho que, às vezes, tem um pouco de machismo nisso de achar que uma mulher, sozinha, não lidera o ministério, e ela está afirmando isso. Inclusive, ontem na reunião, ela comentou que dizem que ela tem que falar grosso, e ela disse o seguinte: 'Eu não vou falar grosso porque eu não sou homem. Eu vou falar firme, de forma mansa', e o presidente Lula até reafirmou isso”, relatou Padilha em entrevista ao programa Viva Voz, da rádio CBN.





Padilha também esclareceu que não há qualquer tipo de conversa no governo para que Nísia seja demitida. Ele destacou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu carta branca para a ministra trabalhar. “O presidente Lula deixou muito claro, inclusive na reunião, que em nenhum momento cogitou qualquer possibilidade de troca da ministra Nísia”, pontuou.

“Eu diria que é um luxo para o Brasil ter no Ministério da Saúde alguém com histórico dela na saúde pública, foi uma figura proeminente no combate à pandemia, teve um papel fundamental na conquista da vacina, todo o trabalho feito pela Fundação Oswaldo Cruz, e ela estar no Ministério da Saúde é também uma celebração de todos aqueles que se esforçaram para que a ciência enfrentasse a pandemia. Então, inclusive na reunião ontem, reforçou esse apoio”, concluiu.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp