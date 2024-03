Reprodução / canal gov - 29.11.2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou quais países possuem governos progressistas na América do Sul e não citou a gestão de Nicolás Maduro, na Venezuela. O posicionamento do petista ocorreu em Porto Alegre, em um evento sobre investimentos do PAC (Programa de Aceleração de Crescimento) no Rio Grande do Sul.

Lula relatou que, na visão dele, a polícia “está medíocre”, detonou a extrema-direita e pontuou que Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colômbia) e Luis Arce (Bolívia) são líderes progressistas no continental sulamericano, não citando Maduro.



“Como está medíocre a política nos dias de hoje. Eu tive o prazer de ser presidente em 2008, quando a América do Sul tinha 10 presidentes progressistas. O que está reduzida a América do Sul hoje? Se eu quisesse fazer uma reunião de governos progressistas, não tem, a não ser o Arce da Bolívia, a não ser o companheiro da Colômbia [Petro] e o Boric no Chile. Acabou o progressismo”, comentou.





O presidente brasileiro ainda fez elogios a políticos da Europa, como o ex-presidente francês Jacques Chirac e os ex-primeiros-ministros da Inglaterra, Tony Blair, e da Alemanha, Gerhard Schröder. “Eram pessoas que tinham estatura política que dava uma certa dimensão à arte chamada política”, acrescentou.