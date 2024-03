Divulgação/GCM GCM, Polícia Militar e Polícia Civil de SP realizam operação na Cracolândia

De acordo com o levantamento do Datafolha, divulgado na segunda-feira (11) de março de 2024), 23% dos moradores de São Paulo consideram a segurança como o maior problema da cidade. Em seguida, vêm a saúde (16%) e as enchentes (9%).

A pesquisa foi conduzida pelo Datafolha entre os dias 7 e 8 de março de 2024, entrevistando 1.090 pessoas com 16 anos ou mais na cidade de São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-08862/2024.

Quando questionados sobre o maior problema de São Paulo, os entrevistados responderam:



segurança/violência/criminalidade – 23%;

saúde/hospitais/postos de saúde – 16%;

enchentes/canalização de esgoto – 9%;

transporte coletivo – 7%;

calçamento/asfaltamento/buracos – 5%;

educação/escolas/creches – 5%;

limpeza/coleta de lixo/sujeira na cidade – 5%;

saneamento básico (água e esgoto) – 4%;

moradia/habitação – 4%;

moradores de rua – 3%;

trânsito – 2%;

desemprego/combate ao desemprego – 2%;

zeladoria/administração/falta de gestão – 1%;

Cracolândia – 1%;

pobreza/miséria – 1%;

combate à corrupção/moralização da administração – 1%;

infraestrutura – 1%;

impostos/taxas – 1%;

desigualdade/desigualdade social – 1%;

mobilidade – 0%;

tráfico/consumo de drogas – 0%;

a cidade não tem problemas/nenhuma área – 0%;

as ruas — 0%;

fome – 0%;

luz/rede elétrica/energia – 0%;

conservação de praças/parques/urbanização – 0%;

menor abandonado/crianças de rua – 0%;

todos/tudo –0%;

outros – 5%;

não sabe – 4%.

Quando os eleitores foram questionados sobre áreas que deveriam ser a prioridade do próximo prefeito, os moradores de São Paulo responderam:



segurança – 18%;

saúde – 17%;

educação – 11%;

situação dos moradores de rua – 11%;

enchentes – 9%;

emprego – 9%;

habitação – 8%;

situação da Cracolândia – 5%;

transporte coletivo – 4%;

conservação de calçadas, ruas e avenidas – 2%;

limpeza urbana – 2%;

preparar a cidade para as mudanças climáticas – 2%;

situação do trânsito – 0%;

outra resposta – 1%.



Sobre os temas prioritários para melhorar a sua própria vida, Segurança foi mencionada por 22%, Saúde por 18%, Emprego por 16% e Educação por 11%.

A pesquisa também revelou que, na corrida pela Prefeitura de São Paulo, o pré-candidato do Psol, Guilherme Boulos, lidera com 30% das intenções de voto, seguido de perto pelo atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), com 29%. Eles estão empatados tecnicamente.