Reprodução: Flipar Regina Duarte e Bolsonaro

O Juizado Especial Cível da Lagoa, no Rio de Janeiro, determinou que a atriz Regina Duarte pague uma indenização de R$ 30 mil em um processo movido pela diretora e roteirista Janaina Diniz Guerra, devido ao uso indevido de uma imagem de sua mãe, Leila Diniz. A informação é do blog do Ancelmo Gois, do GLOBO.

Em dezembro de 2022, Regina Duarte compartilhou um vídeo que reproduzia um discurso de Jair Bolsonaro em apoio ao golpe militar e à ditadura militar. Em determinado momento, quando Bolsonaro afirmava que "1964 foi uma exigência da sociedade" e que "as mulheres nas ruas pediam o restabelecimento da ordem", a imagem utilizada era a fotografia icônica de 1968 das atrizes Eva Todor, Tônia Carrero, Eva Wilma, Leila Diniz, Odete Lara e Norma Bengell em protesto contra a censura na ditadura.

Regina foi ordenada a remover o vídeo de suas redes sociais em até 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, além de fazer uma retratação adequada. A retratação deve ser feita com “a publicação em todas as suas redes de vídeo em que explicita que Leila Diniz nunca apoiou a ditadura militar e que a fotografia utilizada no conteúdo infringente foi, na verdade, feita em um contexto de oposição ao regime e à censura”.

“A trajetória de vida da atriz Leila Diniz sempre foi marcada pela defesa da liberdade, contra a censura e contra a ditadura militar e seu moralismo conservador. A vinculação da imagem da atriz a uma defesa tão explícita da ditadura militar é absurda e merece toda a repulsa e punição. É uma utilização indevida e grave da imagem da atriz, em defesa do golpe militar em uma data muito próxima aos ataques de 8 de janeiro ", afirma a advogada Maria Isabel Tancredo, especialista em responsabilidade civil do João Tancredo Escritório de Advocacia, que representa Janaina Diniz no processo.

“Eu não poderia deixar de defender a imagem de minha mãe e nem deixar que alguém altere a história de acordo com o que quer. A utilização caluniosa da imagem de minha mãe é inaceitável e me deixa profundamente indignada. As pessoas precisam aprender a ter respeito pela memória das outras, pela imagem construída por toda uma vida” diz Janaina Diniz.