Alesp Marco Vinholi, é ex-secretário do Desenvolvimento de São Paulo

A Executiva Nacional do PSDB decidiu anular a eleição para presidente da sigla em São Paulo , ocorrida na semana passada e que terminou com a vitória do ex-deputado Marco Vinholi .



A decisão foi tomada nesta sexta-feira (8) após presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo , consultar a cúpula do partido e acatar duas representações contra o resultado da eleição.

As representações foram feitas pelo ex-senador José Aníbal e pelo prefeito Paulo Serra, ambos ligados ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite - o mandatário do RS é opositor de Vinholi, ex-secretário de João Doria.

Uma das representações conta que o pleito ocorreu de forma virtual e com voto aberto, quando deveria ter sido realizada de forma presencial e com o voto secreto. Segundo Vinholi, a eleição já havia sido adiada duas vezes e teve adesão de mais de 90% do diretório estadual, com a presença de 97 dos 105 membros.





“O resultado fala por si só, representa a vontade da imensa maioria do partido em São Paulo, onde a democracia partidária é um dos pilares fundamentais estabelecidos desde Mario Covas na construção do partido que se tornou um dos mais importantes partidos da história do estado de São Paulo”, disse o ex-deputado, em nota.

Até o momento, o PSDB não informou como ficará a executiva provisória até a realização das novas eleições.