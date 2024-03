Reprodução Rosangela Moro e Sergio Moro

O senador Sergio Moro (União Brasil - PR) utilizou as redes sociais para rebater as declarações de Gleisi Hoffmann, presidente do PT , sobre a mudança de domicílio eleitoral de Rosangela Moro , de São Paulo (onde foi eleita) para o Paraná.

Na última sexta-feira (8), Gleisi Hoffmann declarou que Sergio e Rosangela Moro desprezam a população do Paraná e colocam seus interesses pessoais e de poder acima dos interesses públicos. Nas redes sociais, o senador rebateu as declarações de Hoffann, afirmando que o partido petista teme uma possível eleição de Rosangela, mesmo sem nenhuma eleição próxima.

Nem tem eleições no horizonte, mas é digno de nota o medo que o PT tem de @rosangelamorosp . Chora, PT. — Sergio Moro (@SF_Moro) March 9, 2024



A mudança de domicílio eleitoral de Rosangela acontece semanas antes do julgamento que pode cassar o mandato de senador de Sergio Moro . O ex-juiz federal é alvo de ações do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV).

Moro é acusado de prática de abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação, entre outros, e pode ficar inelegível pelos próximos 8 anos. O julgamento do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) começará dia 1º de abril.

Rosangela Moro é citada como possível candidata a uma eleição suplementar no Senado caso o mandato de Sergio Moro seja interrompido. Além da deputada federal, a própria Gleisi e os deputados Zeca Dirceu (PT-PR) e Paulo Martins (PL-PR), são considerados possíveis concorrentes.