Reprodução Presidente da Câmara, Arthur Lira





Nesta sexta-feira (8), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), reforçou sua posição de não interferir nas indicações das comissões parlamentares, alegando que tal atitude seria antidemocrática.

Em entrevista à jornalista Daniela Lima, Lira afirmou que as escolhas para as comissões foram feitas pelos próprios partidos políticos.

" "Nenhum presidente da Câmara tem direito ou atribuição de interferir na escolha dos líderes para as comissões. Eu não posso, assim como o Pacheco [presidente do Senado] não pode. Assim como não puderem [Michel] Temer ou Aécio [Neves] e outros presidentes da Câmara", explicou.



Segundo o deputado, as indicações para as comissões são de responsabilidade dos partidos, e que anualmente cada partido tem o direito de indicar o presidente de uma comissão, seguindo um acordo estabelecido entre as siglas no ano anterior. Lira destacou que não faz distinção entre os parlamentares e garantiu que o tema está sendo supervalorizado sem necessidade.





Por fim, Lira relatou que os presidentes das comissões não vão atrapalhar o andamento dos projetos.



“Não há celeuma. Nem eu sou dono do plenário, nem presidente de comissão é dono da pauta de comissão. Toda comissão temática é importante. Mas elas não sequestram o Parlamento. Assim como o Parlamento não sequestra o governo", concluiu.