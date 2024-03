Reprodução Dois presos fugiram da penitenciária de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, na madrugada do dia 14 de fevereiro





A Polícia Federal realizou nesta sexta-feira (8) a prisão de dois suspeitos de prestarem apoio aos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró. A ação resultou no cumprimento de mandados de prisão preventiva expedidos pela 8ª Vara Federal de Mossoró e ocorreu na cidade de Fortaleza.

Desde a fuga dos detentos, ocorrida em 14 de fevereiro, as autoridades policiais já efetuaram a prisão de seis pessoas, sendo cinco mediante cumprimento de mandado e outra em flagrante. As investigações e operações da polícia se estenderam por diversas cidades, incluindo Mossoró e Baraúna, no Rio Grande do Norte, além de Aquiraz e Quixeré, no Ceará.

A força-tarefa continua em busca de Deibson Nascimento e Rogério Mendonça. Já se passaram 24 dias desde a fuga, um evento incomum no sistema prisional federal, que foi estabelecido em 2006. Nunca nenhum presidiário conseguiu fugir de uma penitenciária de segurança máxima.





A polícia acredita que os fugitivos não estejam armados nem recebam apoio, o que dificultaria sua fuga para longe da região. Inclusive, aposta-se que um esteja mancando.

A operação de busca mobiliza cerca de 600 agentes de segurança, envolvendo efetivos da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, forças militares e policiais civis, além da participação da Força Nacional.