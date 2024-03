Monstagem/Portal iG/Reprodução/Midiamax/Agepen Naudiney de Arruda Martins, 32 anos, e Douglas Luan Souza Anastácio, 33 anos

A Polícia capturou na noite da última quarta-feira (6) um dos presos que estava foragido há cerca de 3 dias . Naudiney de Arruda Martins, de 32 anos, fugiu do presídio de segurança máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

O fugitivo estava em uma casa que funciona como "hotel do crime", local que abrigava foragidos da Justiça. Eles se refugiavam na instalação, que contava com alimentação e estadia garantida por uma facção criminosa.

Segundo as autoridades, Martins planeja fugir para o Paraguai. Ele entrou em contato com outros membros da organização, que estariam planejando uma operação de resgate para conseguir levá-lo para a fronteira entre os países latino-americanos.

A Polícia chegou a residência onde Martins estava. Ele tentou fugir, pulando o muro do fundo da casa, entrando em um condomínio próximo e escalando diversas residências. Na fuga, ele se escondeu em uma casa que estava em construção, mas os agentes o interceptaram nas lajes.

Outro preso segue foragido. Segundo a Polícia, Douglas Luan Souza Anastácio, de 33 anos , estava na mesma residência momentos antes das autoridades chegarem.

Além do foragido, outras cinco pessoas estavam no "hotel do crime" no momento da prisão. Um jovem de 23 anos, que estava com um mandado de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, foi preso. Os demais foram autuados por ajudarem na fuga de Martins e Anastácio.

Os quatro presos fugiram do presídio estadual de segurança máxima de Campo Grande na madrugada da última segunda-feira (4). Eles estavam presos no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho.

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) informou, no entanto, que apenas Douglas e Naudiney conseguiram escapar sem serem notados.