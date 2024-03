Reprodução/redes sociais Guilherme Irber foi uma das vítimas do acidente no Aeroporto da Pampulha

A Polícia Federal confirmou que o monomotor que caiu no Aeroporto da Pampulha , em Belo Horizonte , na tarde desta quarta-feira (6), pertencia à sua instituição. Em nota, a PF também informou a identidade das duas vítimas fatais. Os agentes mortos são Guilherme de Almeida Irber e José Moraes Neto .

Já o terceiro tripulante, que saiu do acidente com vida, é o mecânico da empresa terceirizada Walter Luís Martins. O homem foi socorrido e encaminhado ao hospital João XXIII, na mesma cidade. Ele se encontra em atendimento, lúcido e orientado.



Os mortos

Guilherme de Almeida Irber e José Moraes Neto eram comandantes de aeronaves e agentes da PF lotados na Coordenação de Aviação Operacional da Diretoria-Executiva da Polícia Federal.

Guilherme Irber estudou no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e se mudou para Brasília em 1995. Ao longo de sua trajetório, o agente de 44 anos morou em cidades como Salvador (BA), Rio Branco (AC), Cucuí (AM) e Goiânia (GO).

Reprodução/redes sociais José de Moraes Neto morreu no acidente em BH





Já José de Moraes Neto também passou por um treinamento especial, mas para pilotar a aeronave Cessna 208 Caravan, mesmo modelo do acidente. Em 2021, o agente foi para Wichita, no Kansas, Estados Unidos, para fazer a especialização.

Leia a nota da PF na íntegra:

A Polícia Federal informa, com profundo pesar, que uma aeronave pertencente à instituição sofreu um acidente na tarde desta quarta-feira (6/3) no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte/MG. Dois tripulantes faleceram no local, os policiais federais Guilherme de Almeida Irber e José Moraes Neto. Um terceiro tripulante, o mecânico da empresa terceirizada Walter Luís Martins, foi socorrido e encaminhado ao hospital João XXIII, na mesma cidade. Ele se encontra em atendimento, lúcido e orientado.

A Polícia Federal já iniciou investigação para apurar as circunstâncias do acidente, envolvendo a aeronave Cessna Caravan 206B, e enviará nas próximas horas peritos especialistas em segurança de voo e acidentes aéreos para auxiliar nas apurações.

O Diretor-Geral da instituição, Andrei Rodrigues, também irá ao local. A Polícia Federal se solidariza com os familiares e amigos das vítimas e decreta luto oficial de três dias.