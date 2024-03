Reprodução/Redes sociais (@caetanosca/ @AngeloBonelli1) Carga brasileira bloqueada por Israel

O Itamaraty confirmou o bloqueio, pelo governo de Israel, de parte da ajuda humanitária enviada ao Brasil para Faixa de Gaza. O material retido contém purificadores de água portáteis.

De acordo com o Itamaraty, as autoridades israelenses explicaram o bloqueio como uma medida de segurança. Isso porque os purificadores contém placas solares acopladas, que fazem parte do funcionamento dos dispositivos. O uso das placas "para outros fins" foi a justificativa.

Foi o deputado italiano Ângelo Bonelli, do partido Europa Verde, que denunciou a retenção da carga brasileira. Ele afirmou, em suas redes sociais, que 400 pacotes estavam na passagem de Rafah, dos quais 30 que enviados pelo Brasil.

Segundo o parlamentar italiano, nos pacotes há filtros de água, refrigeradores, medicamentos, cilindros de oxigênio que chegaram do Brasil e aguardam a autorização do governo de Benjamin Netanyahu para igressarem.

"Há uma situação catastrófica. Dois mil caminhões estão bloqueados há mais de um mês e aguardam para poder entrar em Gaza para entregar ajuda humanitária", relatou.

De acordo com Bonelli, "as autoridades israelenses rejeitam essa ajuda porque acreditam que é incompatível e perigosa para a segurança do Estado de Israel". "Uma loucura", reforçou o político.