Reprodução/TV Câmara Tiririca foi acusado de importunação sexual nesta segunda-feira (4)

O deputado federal Francisco Everaldo Oliveira Silva (PL), mais conhecido como Tiririca, foi acusado de importunação sexual por um trabalhador de 39 anos. O ocorrido teria acontecido no último dia 29, em um condomínio na Rua Casa do Ator, zona sul de São Paulo.





Um boletim de ocorrência foi registrado pelo prestador de serviços na segunda-feira (4). A Secretaria de Segurança Pública (SSP) diz que "diligências estão em andamento para que tudo seja esclarecido".

No documento, o homem estaria responsável pela manutenção da portaria do condomínio na parte da manhã, quando um desconhecido (até então) acompanhado de uma mulher se aproximou do trabalhador e "enfiou o dedo em suas nádegas". Ele se sentiu humilhado, pois todos que estavam ao seu redor riram da situação.

Algum tempo depois o trabalhador soube que o suposto importunador seria o deputado federal Tiririca. Ele teve orientação jurídica de uma advogada e o caso foi registrado como importunação sexual.

Quem é Tiririca?

Antes da vida política, Tiririca foi um cantor, humorista e profissional da palhaçaria. Foi eleito como deputado federal pela primeira vez em 2010, sendo o mais bem votado da história da política brasileira naquele momento. Foi reeleito em 2014, 2018 e 2022, mas com números menores do que os da primeira vez.