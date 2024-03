Reprodução / Vídeo de redes sociais Momento em que acontece a colisão entre o carro e o trem

Um idoso de 73 anos teve o seu carro arrastado por um trem, quando tentava cruzar a linha férrea com o veículo. O acidente aconteceu na cidade de Bambuí, região centro-oeste de Minas Gerais.

Após o acidente, a Polícia Militar foi acionada e a equipe verificu que além de o idoso não ter carteira de motorista, o veículo estava com licenciamento vencido. Por conta disso, o carro foi apreendido.





