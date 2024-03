Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Lewandowski toma posse como ministro da Justiça

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, substituiu na tarde desta terça-feira (5) o comando da Secretaria de Direitos Digitais. A advogada Estela Aranha, que ocupava o cargo de chefia da divisão, foi substituída pela advogada Lílian Cintra de Melo, integrante da equipe, como assessora especial do ministro.



Desde sua posse como ministro, essa é a primeira troca que Lewandowski faz no time de confiança. A mudança teria sido feita para que uma pessoa mais próxima ao ministro assumisse o cargo e aumentasse o alinhamento da secretaria no novo comando da pasta.

Lilian é natural do Pernambuco e é doutora e bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Aos 35 anos, Lilian atuou como pesquisadora visitante da Faculdade de Direito de Harvard e professora substituta de Direito Comercial da Universidade de Brasília (UnB).

Com a troca, Lewandowski se mostra em busca de ajustar o time na Justiça. A Secretaria de Direitos Digitais foi criada em 2023, mas deverá atingir um patamar de protagonismo esse ano com as iniciativas de transparência nas eleições.