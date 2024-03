Divulgação / Estado de SP Mário Sarrubbo, novo secretário nacional de Segurança Pública

O ex-procurador-geral de Justiça de São Paulo Mário Sarrubbo foi nomeado nesta terça-feira (5) para assumir oficialmente a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). A escolha do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, foi publicada no Diário Oficial da União e assinada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT).

Para assumir a Secretaria, Sarrubbo se aposentou do cargo no Ministério Público, onde estava desde 1988. O ex-procurador-geral já havia sido confirmado em janeiro como o nome a assumir a pasta, conforme noticiou o Portal iG à época.

Mário Sarrubbo chegou em Brasília nessa segunda-feira (4) e deu início às articulações para montar sua equipe, que deve apresentar nomes que atuaram no Ministério Público, segundo informações da CNN.

O novo secretário assume em meio a 1ª fuga de detentos do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró (RN), administrado pelo Ministério da Justiça, e no momento em que a Operação Verão assume o posto como a segunda mais letal da história de São Paulo, atrás somente do Massacre do Carandiru, de 1992.

O governo federal estuda a hipótese de ampliar o uso das câmeras corporais para policiais em todo o país. Sarrubbo já demonstrou ser entusiasta do equipamento. "A letalidade policial é muito reduzida com a câmera, assim como a letalidade do policial também é reduzida", afirmou.

Ele também abordou a política de armas de fogo no Brasil, defendendo a posse mais restrita dos armamentos. "Seguramente, tenho absoluta convicção de que as armas de fogo têm que ser restritas nas mãos de policiais e para algumas pessoas que apresentem necessidades, como um morador de lugar ermo, que mora no campo, etc", defendeu. "Na minha opinião, temos que avançar nessa questão, uma política importante".