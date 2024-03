Montagem iG / Imagens: Lula Marques/ Agência Brasil Senador Sergio Moro e Lula

A pesquisa Quaest, divulgada neste domingo (3), aponta que os brasileiros se dividem na inocência e na culpa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Operação Lava Jato, que teve início há dez anos.

O levantamento mostra que 43% acreditam que Lula sempre foi inocente, e 43% dizem que ele é culpado e deveria estar preso. O restante, os 14%, disseram que não sabem ou não responderam.

Segundo a pesquisa, para 28%, a investigação se concentrou principalmente no PT. Para 23%, ela investigou todos os partidos igualmente.

A Geniel/Quaest ouviu 2 mil pessoas presencialmente entre os dias 25 e 27 de fevereiro, em 120 cidades. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Em 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações de Lula na Lava Jato nas ações que envolviam o triplex do Guarujá, o sítio de Atibaia e as doações ao Instituto Lula.





Juiz da Lava Jato

O ex-juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba e agora senador Sergio Moro, foi o responsável pelo julgamento em primeira instância dos crimes identificados pela operação.

O levantamento indica que 44% dos brasileiros desaprovam o trabalho de Moro na Laja Jato, enquanto 40% aprovam. A desaprovação é maior entre as pessoas acima de 60 anos (52% desaprovam), e a aprovação e maior entre os mais jovens, de 16 a 34 anos (43% aprovam).

No ano passado, a Organização para Cooperação do Desenvolvimento Econômico (OCDE) declarou que faltou imparcialidade ao juiz e aos promotores que trabalharam na Lava Jato.