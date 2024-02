Nelson Jr./SCO/STF Alexandre de Moraes é ministro do STF

O ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF ) , pediu para o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) incluir o nome do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) na lista de inadimplentes da Serasa .



O magistrado também solicitou a penhora da restituição do imposto de renda (IR) de Jefferson, além de possíveis créditos que o ex-parlamentar tenha a receber do programa nota fiscal paulista.

Os pedidos se referem às ações na quais o ex-deputado foi condenado a pagar indenizações por danos morais ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Jefferson não pode mais recorrer, já que as condenações transitaram em julgado.



As informações foram divulgadas pelo UOL e confirmadas pelo Portal iG. A reportagem do Último Segundo entrou em contato com a assessoria de Roberto Jefferson e aguarda um posicionamento.





Ataques

Alexandre de Moraes decidiu processar Jefferson por ser atacado em rede nacional. A primeira ação remete às falas do político em entrevistas à CNN e à Jovem Pan. Na ocasião, o deputado disse que o ministro do STF foi advogado do Primeiro Comando da Capital (PCC), a principal facção criminosa do Brasil.

Na segunda ação, Moraes também pede indenização por danos morais. Isto porque, em entrevista à Rede TV!, Jefferson ligou o ministro novamente ao PCC e ainda o acusou de utilizar do cargo no STF para beneficiar sua esposa, Viviane Barci de Moraes, em processos nos quais ela atua como advogada.



Condenado em todas as instâncias, Jefferson é obrigado a pagar R$ 67 mil, considerando apenas um dos processos. Até o momento, entretanto, o deputado não quitou a pendência.

Prisão

Jefferson está detido desde outubro de 2022 por determinação de Alexandre de Moraes. Na ocasião, o ex-deputado respondia a um processo no qual era acusado de proferir discurso de ódio contra autoridades. No momento da detenção, ele respondeu com disparos de fuzis e arremessando granadas contra policiais.