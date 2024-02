Valter Campanato/Agência Brasil Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi diagnosticado com Covid-19. Segundo a assessoria, ele se sentiu indisposto ontem (25) e realizou o teste, que deu positivo para a doença.

De acordo com a pasta, o ministro passa bem e irá realizar novos testes nos próximos dias.

Haddad iria participar presencialmente dos compromissos do G20, que ocorrem em São Paulo, nos dias 28 e 29 de fevereiro, mas irá presidir as reuniões virtualmente.

“A participação presencial nos compromissos do G20 ao longo da semana poderá ficar comprometida. No entanto, o ministro presidirá as reuniões previstas para os dias 28 e 29 de fevereiro de forma virtual, com as participações presenciais do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan”, diz a pasta.

Foi reiterado ainda que, se ele testar negativo nos próximos dias, irá ao compromisso presencialmente.