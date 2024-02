Reprodução Portugueses avaliaram o Brasil





A maior parte dos portugueses enxerga o Brasil e os brasileiros como violentos, inseguros e corruptos. Mas o país europeu também associa o brasileiro à alegria e também ao futebol. É o que diz pesquisa publicada pela Paraná Pesquisas na última segunda-feira (26).

Portugal colonizou o Brasil e, historicamente, segue ligado ao país, principalmente pelos milhões de brasileiros que migraram para o país europeu no século XXI. Pensando nisso, o Paraná Pesquisas fez um levantamento com portugueses para verificar o que é mais associado ao Brasil e aos brasileiros.

Segundo o levantamento, 65,7% dos portugueses associam a violência e insegurança ao Brasil ou aos brasileiros. Um pouco abaixo, com 57,7% aparece a corrupção, como o segundo item negativo.

Em compensação, no segundo lugar geral aparece a alegria, com 62,9% e na quarta posição está o futebol, citado por 56,7%. Um pouco depois vem as novelas com 46,9%.

Os números altos ocorrem porque cada entrevistado poderia responder mais de uma opção. Mas chama a atenção que a esmagadora maioria escolheu alegria na primeira opção, 65,7%, bem distante do segundo lugar, corrupção, que teve 22,5%.

Tanto a corrupção como a insegurança e violência apareceram em outras opções, por isso ficaram bem classificadas no final, que foi a somatória de todas as opções e foram citadas, em algum momento, pela maioria dos portugueses.





Portugueses têm imagem positiva do Brasil

A pesquisa perguntou ainda qual a imagem que os portugueses têm dos brasileiros. 5% responderam ter a imagem ótima, enquanto 31,5% afirmaram ter imagem boa. Outros 47,7% foram no regular. Na reprovação, 11,9% disseram ter a imagem ruim e apenas 2,5% péssima.

A Paraná Pesquisas ouviu 640 eleitores de Portugal com mais de 18 anos entre os dias 8 e 17 de fevereiro.