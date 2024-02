Ricardo Stuckert/Divulgação Lula estava recolhido no momento da tentativa de invasão

Um veículo tentou invadir o Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, na manhã deste sábado (24). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava recolhido no momento da tentativa.



Atualização: Por volta das 17h, a Polícia Federal (PF) informou que prendeu o suspeito e apreendeu o veículo. O caso segue sendo investigado, mas o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) descarta tentativa deliberada de invasão, acreditando que o motorista, na verdade, estava embriagado.

De acordo com a coluna 'Na Mira', do portal Metrópoles, um Ford Focus preto tentou entrar no palácio por volta das 6h (horário de Brasília). O veículo foi visto na área do bloqueio de acesso, mas o condutor desobedeceu à ordem de parada.

Ao prosseguir, o veículo teve os pneus furados na 'cama de faquir', dispositivo que tem o objetivo de evitar fugas de veículos. O carro escapou em direção ao Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente, ainda segundo o Metrópoles.



Para tentar deter a invasão, um segurança do palácio atirou duas vezes contra o veículo. A Polícia Federal investiga o caso.