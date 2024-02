Ricardo Stuckert/Divulgação Carro invadiu residência oficial de Lula nesta sábado

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Marcos Antonio Amaro dos Santos, afirmou neste sábado (24) que não houve tentativa deliberada de invasão ao Palácio da Alvorada. No início da manhã, um carro tentou entrar na residência oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e um segurança do local chegou a efetuar disparos contra o veículo.



Segundo Amaro, o motorista aparentava estar embriagado ou sob efeito de entorpecentes. "Não houve nenhum tipo de tentativa de invasão do palácio. O que houve foi uma ultrapassagem da área controlada pela segurança, nas adjacências do Alvorada, em área que não pode invadir. A segurança do agente, essa, sim, ficou em risco", disse o ministro, em entrevista ao blog da jornalista Basília Rodrigues, da CNN.

De acordo com a coluna 'Na Mira', do portal Metrópoles, um Ford Focus preto tentou entrar no palácio por volta das 6h (horário de Brasília). O veículo foi visto na área do bloqueio de acesso, mas o condutor desobedeceu à ordem de parada dada pela segurança do local.



Ao prosseguir, o veículo teve os pneus furados na 'cama de faquir', dispositivo que tem o objetivo de evitar fugas de veículos. O carro escapou em direção ao Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente.



Apesar do GSI descartar tentativa deliberada de invasão, a Polícia Federal (PF) investiga o caso. O condutor foi preso e o veículo foi apreendido, segundo a PF.