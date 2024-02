Geraldo Magela/Agência Senado Senador Renan Calheiros (MDB-AL)





Nesta quarta-feira (21), o senador Rogério Carvalho (PT-SE) foi escolhido para assumir o papel de relator na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investigará a empresa Braskem. A decisão ocorreu após um intenso debate entre os membros da comissão, que revelou tensões e descontentamentos entre os parlamentares envolvidos.

Omar Aziz, presidente da CPI, solicitou ao senador Renan Calheiros (MDB-AL), responsável por protocolar o pedido de criação da CPI, que compreendesse a decisão de não ter sido escolhido como relator. Aziz expressou preocupações de que a nomeação de Calheiros poderia direcionar as investigações e prejudicar os trabalhos da comissão.

"Para que a gente possa ter uma relação isenta de pessoas ligadas de Alagoas, eu indico o senador Rogério Carvalho (PT-SE), como relator", disse Aziz. “Independente de sua participação da CPI o compromisso que nós estamos assumindo aqui hoje é levantar todos os cadáveres para ter chegado nessa situação porque isso não chegou do dia para noite, não aconteceu do dia para noite e nós vamos levantar e quem me conhece sabe que vai levantar e sem amarras".

No entanto, a reação de Renan Calheiros não foi receptiva às preocupações de Aziz. Calheiros manifestou sua insatisfação com a situação e afirmou que pediria para se retirar do colegiado, caso não fosse reconhecido como relator. Essa postura gerou um novo debate entre os membros da CPI.

“A designação do senador Omar Aziz do senador Rogério Carvalho é regimental, mas eu confesso que se houvesse um crime ambiental desta magnitude em Sergipe, eu lhe concederia essa oportunidade. E talvez a Vossa Excelência teria tido mais propriedade para acompanhar”, comentou Renan.





O senador Ottor Alencar (PSD-BA) foi um dos que desaprovaram o comportamento de Calheiros, pedindo que ele adotasse uma postura mais ponderada diante do impasse. Alencar ressaltou a importância da união e cooperação entre os membros da comissão para garantir o êxito das investigações.

“Eu não vejo de maneira nenhuma a posição do senador Omar Aziz, como presidente, que não tenha sido uma posição lúcida, portanto, me permita que a posição foi lúcida, se tivesse no lugar dele eu não indicaria Vossa Excelência [Renan Calheiros] também, indicaria um senador de outro estado. Então, quero referendar a posição do senador Omar Aziz”, pontuou Alencar.