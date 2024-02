Marcelo Camargo/Agência Brasil - 04.12.2018 Ex-presidente Jair Bolsonaro





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) utilizou suas redes sociais nesta segunda-feira (12) para convocar seus apoiadores a participarem de uma manifestação marcada para o dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista, em São Paulo. O chamado acontece em meio às investigações da Polícia Federal sobre seu suposto envolvimento em um plano para dar um golpe de Estado.

Em um vídeo publicado, Bolsonaro explicou o propósito do evento: "Nesse evento eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas à minha pessoa nos últimos meses".

O ex-presidente solicitou aos seus seguidores que evitassem levar faixas e cartazes, com o objetivo de não oferecer motivos para possíveis denúncias e investigações por ataques ao Supremo Tribunal Federal.

Durante seu mandato, Bolsonaro e seus apoiadores protagonizaram diversas polêmicas, atacando ministros do STF e opositores políticos, além de reverenciarem o período da ditadura militar. As ações e declarações do ex-presidente geraram intensos debates sobre os limites da liberdade de expressão e do respeito às instituições democráticas.





Caso seja levado ao banco dos réus e condenado, Bolsonaro pode enfrentar uma pena de até 23 anos de prisão, além de ficar inelegível por mais de 30 anos. O ex-presidente já está inelegível pelos próximos oito anos devido a uma condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral.