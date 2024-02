Reprodução / X Climatempo - 20.01.2024 Previsão é de mais chuvas para São Paulo nos próximos dias

A previsão do tempo para São Paulo e região metropolitana indica clima semelhante ao de domingo (18), com possibilidade de chuvas fortes, causando alagamentos e quedas de árvores na cidade.

Nesta segunda-feira (19), espera-se chuva moderada a forte à tarde, podendo gerar alagamentos e transbordamentos de rios e córregos. A temperatura máxima será de 28ºC. Na terça-feira (20), a chuva deve persistir à tarde, com mínima de 20ºC e máxima de 26ºC.

Esse padrão de tempo deve continuar até março, com chuvas durante as tardes e períodos de sol pela manhã. Na Grande São Paulo, as temperaturas variarão entre 19ºC e 21ºC durante a noite e podem chegar a 32ºC durante o dia. Na Baixada Santista, o clima será nublado, com períodos de sol e chuvas isoladas à tarde e à noite.

Para se proteger durante as tempestades, é importante buscar abrigo em locais seguros, longe de janelas e objetos metálicos. Desconectar aparelhos eletrônicos das tomadas e evitar áreas abertas, como praias e campos, são medidas recomendadas. Além disso, é aconselhável não dirigir ou andar de bicicleta sob chuva e evitar áreas próximas a estruturas altas e expostas.

No litoral norte, a previsão é semelhante à da Baixada Santista, com sol entre nuvens, calor e chuvas no final da tarde. Embora o volume de precipitação não seja alto, há risco de deslizamentos e alagamentos em caso de tempestades localizadas. A depressão subtropical sobre o oceano Atlântico também requer atenção à navegação, devido aos ventos fortes e ondas elevadas.

O CGE emitiu um sistema de alerta para alagamentos na cidade de São Paulo, classificando as situações de observação, atenção, iminência de transbordamento e alerta máximo. Além disso, a Defesa Civil Estadual envia mensagens de texto gratuitas para alertar sobre riscos de desastres naturais, como chuvas intensas, enchentes e deslizamentos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para chuvas intensas em várias regiões do centro do Brasil.