Reprodução Jair Renan Bolsonaro é preparado para ser candidato a vereador





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) tem trabalhado nos bastidores para se manter influente politicamente e um dos seus objetivos é eleger seu quarto filho, Jair Renan Bolsonaro, vereador de Balneário Camboriú (SC). Os três herdeiros mais velhos – Flávio, Carlos e Eduardo – já possuem cargos eletivos.

O ex-chefe do Executivo federal escolheu Camboriú porque Renan, de apenas 25 anos, é assessor do senador Jorge Seif (PL-SC) e vive na cidade desde o começo do ano. Como o capitão da reserva conquistou quase 75% dos votos dos eleitores que vivem no município, ele aposta que o filho será um puxador de votos.

A preparação tem sido intensa para que Jair Renan não se torne “chacota” da oposição. Ele tem trabalhado a oratória, estudado temas relacionados a Santa Catarina e ao país, além de ter total domínio das respostas que precisará dar ao ser questionado sobre problemas que enfrenta na justiça.

O número “04” tem participado constantemente de eventos do PL e posado para fotos ao lado de políticos locais do partido em Santa Catarina, sinalizando seu envolvimento crescente na política.

Porém, Bolsonaro avisou que Jair Renan só irá concorrer a vereador se estiver totalmente preparado. Caso contrário, o capitão da reserva proibirá que o rapaz dispute o cargo.

Se eleito, o ex-presidente determinará que o filho concorra a deputado federal por Santa Catarina em 2026. Ele tem dito que Jair Renan pode ter a maior votação da história do estado.

Jair Renan enfrentará críticas da oposição

O filho ‘04’ terá que responder questionamentos sobre problemas na justiça. Renan esteve no centro de uma operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal em agosto de 2023. A ação tinha como alvo um grupo suspeito de crimes que abrangiam desde estelionato e falsificação de documentos até sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

A investigação apontava Jair Renan como tendo ligações com Maciel Carvalho, que era apontado como o mentor do esquema e ex-instrutor de tiro do filho de Bolsonaro.

De acordo com as autoridades, o grupo envolvido criou identidades falsas para abrir contas bancárias e empresas fictícias, além de forjar declarações falsas de faturamento. Investigações também revelaram movimentações financeiras suspeitas, incluindo remessas para o exterior.

Jair Renan também polemizou na pandemia da COVID-19 ao minimizar o impacto do vírus e fazer declarações controversas sobre seu comportamento.

Em dezembro de 2021, ele foi intimado pela Polícia Federal a prestar depoimento em um inquérito relacionado a suposta propina de empresários com interesses na administração pública. Jair Renan compareceu para depor em abril de 2022 e negou qualquer irregularidade.





Família Bolsonaro na política

A família Bolsonaro tem total envolvimento com o mundo político. Flávio, filho mais velho do ex-presidente, é senador pelo Rio de Janeiro, enquanto Carlos é vereador pela cidade carioca. Já Eduardo é deputado federal por São Paulo.

Ana Cristina Valle, ex-esposa de Bolsonaro, trabalhou como assessora parlamentar e tentou ser deputada federal no ano passado, não sendo eleita. Michelle Bolsonaro, atual esposa do ex-presidente, é tratada como possível candidata a deputada ou senadora pelo Distrito Federal.