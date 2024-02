Reprodução Alexandre de Moraes foi atacado no aeroporto de Roma





A Polícia Federal finalizou sua investigação sobre a briga ocorrida no aeroporto de Roma, na Itália, envolvendo o filho do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Segundo relatórios da PF, Alexandre Barci de Moraes foi vítima de uma "injúria real" por parte de Roberto Mantovani Filho, durante o incidente.

O caso, que ganhou repercussão internacional, teve como palco a cidade de Roma e envolve uma família paulista. De acordo com as investigações, a confusão resultou em acusações de crimes como lesão corporal, injúria e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

O relatório da PF detalha que durante a briga, ocorrida no aeroporto, o filho de Moraes foi alvo de ofensas por parte de Andreia Munarão e recebeu um tapa de Roberto Mantovani Filho. Os relatos descrevem um momento tenso, no qual o clima hostil culminou em agressões verbais e físicas.





No entanto, a família Mantovani nega veementemente as acusações, lançando dúvidas sobre os acontecimentos relatados durante a investigação. O caso agora tramita no Supremo Tribunal Federal sob relatoria do ministro Dias Toffoli, que deverá analisar os desdobramentos e decidir os próximos passos do processo.