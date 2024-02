Reprodução: Flipar Bandidos fizeram oito pessoas de reféns





Na noite da última segunda-feira (12), um assalto a uma propriedade rural em João Ramalho (SP) deixou oito pessoas feitas reféns por três criminosos armados e encapuzados. Os assaltantes invadiram a propriedade e, mediante ameaças, exigiram joias, armas e dinheiro das vítimas.

O proprietário da casa relatou que não possuía armas ou dinheiro em sua posse, o que levou os assaltantes a levarem as alianças de casamento dele e de sua esposa, além de uma corrente de ouro. Após o primeiro momento do assalto, todas as vítimas foram conduzidas para um quarto enquanto os criminosos buscavam por mais itens de valor na residência.

Após o saque, os bandidos fugiram com o carro pertencente ao dono do imóvel. No entanto, durante a fuga, perderam o controle do veículo e decidiram prosseguir a fuga a pé, deixando o automóvel para trás.

Entre as vítimas do assalto estavam o proprietário da propriedade, sua esposa, seus dois filhos, o pai do proprietário, a cuidadora do idoso e o casal de caseiros do local. Todos foram submetidos à tensão e ao perigo durante o evento criminoso.





O caso já está sob investigação das autoridades policiais, que buscam identificar e capturar os responsáveis pelo crime.