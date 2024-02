Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados - 14.09.23 Dep. Zeca Dirceu (PT-PR)





Nesta segunda-feira (12), o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) utilizou suas redes sociais para comunicar um acontecimento perturbador: sua casa, localizada em Cruzeiro do Oeste, no Paraná, foi alvo de um assalto.

O incidente, além de causar preocupação, expôs a vulnerabilidade enfrentada não apenas pelo político, mas também por sua mãe, Clara Becker, de 83 anos, que estava presente no momento do crime.

"Foram agressivos e levaram pertences dela. Felizmente, apesar do susto com a violência do assalto, ela está bem", contou o parlamentar.

Segundo o relato do deputado, os assaltantes demonstraram agressividade durante a ação, gerando um clima de tensão e insegurança na residência. Zeca Dirceu afirmou que confia plenamente no trabalho das autoridades policiais encarregadas da investigação do caso, confiante de que os responsáveis serão identificados e levados à justiça.

"Nenhum município, por menor que seja, está livre da violência urbana. Precisamos ser muito firmes e atentos às questões que envolvem a segurança pública nas nossas cidades. Agradeço todas as manifestações de carinho, de cuidado e de apoio à Dona Clara e à nossa família", completou.





Zeca Dirceu, que já exerceu o cargo de líder da bancada do PT no primeiro ano do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deixou a função para ser assumida por Odair Cunha (PT-MG) em 2024.