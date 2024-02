Reprodução Câmara hackeada

O perfil da Câmara dos Deputados no X, antigo Twitter, foi alvo de invasão na manhã deste sábado (10). Uma mensagem contendo ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi publicada. O post foi feito às 11h09 e excluído poucos minutos após a publicação. A assessoria da presidência da Casa está apurando o ocorrido.

A mensagem, que marca os perfis do ex-presidente Jair Bolsonaro, do vereador Carlos Bolsonaro, do pastor Silas Malafaia e do influenciador Monark, dizia: "O ditador Alexandre de Moraes destrói a democracia. Estão planejando um golpe de Estado orquestrado pelo Alexandre e por Lula. Serei caçado, mas estou lutando contra."

A publicação ocorreu dois dias após a operação da Polícia Federal, autorizada por Moraes, que atingiu Bolsonaro e aliados. A investigação visa apurar a participação do ex-presidente e seu círculo próximo em uma suposta trama golpista.