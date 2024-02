Reprodução Marisa Letícia foi citada por Lula em carta





O filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Luis Cláudio Lula da Silva, utilizou suas redes sociais no último sábado (10) para expressar sua insatisfação com a remoção do nome de sua mãe, a ex-primeira-dama Marisa Letícia, de um texto publicado pelo próprio Lula em comemoração aos 44 anos do Partido dos Trabalhadores (PT). Após a reclamação pública de Luis Cláudio, a postagem foi prontamente editada.

No aniversário do PT, celebrado no dia anterior, Lula compartilhou no Twitter uma carta divulgada pela Fundação Perseu Abramo.

No texto original, a carta começava com as palavras "No começo, era só um retalho de pano vermelho, que a Marisa pegou e costurou uma estrela branca por cima".

No entanto, ao ser publicada nas redes sociais, o perfil oficial do ex-presidente optou por remover o nome de Marisa do texto.





Diante dessa alteração, Luis Cláudio demonstrou sua indignação nas redes sociais, destacando: "Infelizmente tem acontecido umas coisas estranhas! A história da minha mãe no quem apaga não!".

Essa manifestação resultou na pronta correção da postagem pelo perfil de Lula, que prontamente incluiu o nome de Marisa Letícia, falecida em 2017.