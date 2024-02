Reprodução Valdemar Costa Neto





Valdemar Costa Neto poderá deixar a prisão graças a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O magistrado concedeu neste sábado (10) uma liberdade provisória ao presidente do PL.

Valdemar foi detido na última quinta-feira (8) após a Polícia Federal realizar buscas e apreensões na sede do PL. O líder do Partido Liberal estava em posse de uma arma sem licença e com registro vencido para utilizá-la, além de possuir uma pepita de ouro, levantando suspeitas de usurpação mineral, crime inafiançável.

Os advogados de Valdemar argumentaram que "não há nenhum fato relevante" e que a pepita apreendida tem baixo valor, não sendo considerada um crime, além de ser tratada como uma relíquia.

Em relação à arma, a defesa explicou que o objeto é registrado e possui autorização para uso, sendo guardado por um familiar próximo, mas que foi esquecido há muitos anos no apartamento de Valdemar.

O flagrante ocorreu enquanto policiais federais conduziam a operação Tempus Veritatis, que investiga o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministros e ex-assessores na elaboração de um golpe de Estado durante as eleições de 2022.





Entre os alvos das buscas e apreensões estão aliados muito próximos do ex-presidente, como o general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, e candidato a vice de Bolsonaro em 2022; o general Augusto Heleno, ex-ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); e o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa.