Governo de SP/Divulgação Polícia Militar de São Paulo





Na noite da última sexta-feira (9), a Polícia Militar matou dois homens, de 36 e 37 anos, durante um confronto em Santos, no litoral de São Paulo. O episódio ocorre em meio a uma série de assassinatos registrados na Baixada Santista, que já contabiliza 18 mortes, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

As duas mortes ocorreram durante uma operação realizada por agentes do 4º Batalhão de Choque do Comando de Operações, que foram alvos de disparos por parte de criminosos.

Em resposta aos tiros, iniciou-se uma troca de tiros, resultando na fatalidade dos dois homens. Apesar de terem sido levados com vida para a Santa Casa de Santos, eles não resistiram aos ferimentos.

Durante a ação, os policiais apreenderam um revólver, uma pistola, drogas, dinheiro em espécie, rádios transmissores, celular e anotações com a contabilidade do tráfico. As armas dos policiais envolvidos no caso foram encaminhadas para perícia, e os fatos serão apurados pela própria PM.





O confronto ocorre em um contexto tenso na região, marcado por relatos de aumento da violência e denúncias de moradores acusando policiais de execuções, torturas e abusos de autoridade. No entanto, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, negou as acusações, classificando-as como "narrativas" de criminosos.