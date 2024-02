Reprodução/Globonews Valdemar Costa Neto, presidente do PL

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, preso na manhã de ontem (8) pela Polícia Federal (PF) em Brasília, terá audiência de custódia nesta sexta-feira (9). Ele foi detido em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

Ainda, a PF encontrou uma pepita de 40 gramas de ouro bruto na casa do líder do PL. Segundo uma investigação preliminar, o minério seria oriundo de garimpo.

A defesa de Costa Neto afirma que a arma é de um parente e que foi esquecida do apartamento onde mora.

“A defesa do presidente Nacional do PL Valdemar Costa Neto afirma que não há fato relevante algum e que a pedra apreendida tem baixo valor e não configura delito segundo a própria jurisprudência.

Afirma também que a arma é registrada, tem uso permitido, que pertence a um parente próximo e que foi esquecida há vários anos no apartamento dele.

Em outras palavras:

Como pode alguém ser detido por ser portador de uma pedra guardada há anos como relíquia e que segundo a própria auditoria da Polícia Federal vale cerca de 10 mil reais?”.

O flagrante foi identificado enquanto policiais federais faziam buscas em um dos endereços de Valdemar Costa Neto no âmbito da operação Tempus Veritatis, que apura o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro , ex-ministros e ex-assessores na elaboração de um golpe de Estado no período das eleições de 2022.

Entre os alvos de busca e apreensão estão aliados muito próximos do ex-presidente, como o general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e candidato a vice de Bolsonaro em 2022; o general Augusto Heleno, ex-ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); e o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa.